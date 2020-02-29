اميرعبداللهيان: "كورونا" من المرجح أن يكون حربا بيولوجية أمريكية ضد منافسيها

اكد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان انه قد تتكشف فيما بعد ان انتشار فيروس "كورونا" هي حرب بيولوجية اميركية ضد منافسيها .

وافادت وكالة مهر للانباء ان المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان اكد انه قد يتبين فيما بعد ان كورونا كانت حربا بيولوجية اميركية ضد منافسيها .

وكتب امیرعبدالهیان في تغريدة على تويتر انه قد تتبين وتتكشف بعد سنوات ان كورونا كان فايروس حرب جرثومية للبيت الابيض ضد منافسيها العالميين الكبار (الصين وروسيا) وتفشى في اجزاء من العالم بما فيه الشعب الاميركي ايضا .

واختتم بالقول : سنهزم فايروس كورونا