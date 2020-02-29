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حاكم دبي يخسر مجدداً أمام الأميرة هيا


خسر حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، استئنافاً ضد قرار بنشر تفاصيل حكمين قضائيين يتعلقان بنزاع على الحضانة مع زوجته الأميرة الهاربة هيا بنت الحسين.

وقضت محكمة الاستئناف في لندن، وفقاً لهيئة البث البريطانية "بي بي سي"، برفض طعن بن راشد على نشر أحكام سابقة في القضية التي أصدرتها المحكمة العليا الإنجليزية.

واستمعت محكمة الاستئناف، الأربعاء (26 فبراير)، إلى أحكام صدرت في أحدث مرحلة ضمن معركة قانونية بين بن راشد والأميرة هيا، بشأن طفليهما.

وبدأت معركة حضانة الطفلين في شهر مايو الماضي، وعقدت عدة جلسات بالمحكمة العليا في لندن أمام آندرو ماكفارلين، رئيس قسم شؤون الأسرة، وكانت جلسات خاصة.

وكانت الأميرة هيا تقدمت بطلب قضائي بعدم المضايقة، وبموجب قانون الأسرة في إنجلترا وويلز يعتبر عدم المضايقة أمراً قضائياً لحماية مقدم الطلب من التعرض للمضايقة أو العنف من جانب شريك أو شريك سابق أو أحد أفراد الأسرة، ويعتبر خرق مثل هذا الأمر القضائي بمنزلة جريمة جنائية في القانون الإنجليزي.

ومن الممكن أن تستغرق دعاوى الأسرة سنوات أمام المحاكم، ولكن عندما تتعلق الدعوى بالأطفال تنص تعليمات محاكم الأسرة الإنجليزية على منح الأولوية لمصلحة الأطفال ورفاهيتهم، ما يقتضي الإسراع بالبت في النزاع قدر المستطاع.

وتزوج الشيخ محمد، البالغ من العمر 70 عاماً، والذي يتولى منصب نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس وزرائها، الأميرة هيا البالغة 45 عاماً، التي سبق أن كانت عضوة في اللجنة الأولمبية الدولية، عام 2004، ويُعتَقد أنها الزيجة السادسة له، وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابناً من زيجات مختلفة.

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