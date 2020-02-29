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الخارجية الإيرانية: مزاعم بومبيو في مساعدة ايران لمكافحة كورونا حركة مثيرة للسخرية


اكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي ان مزاعم بومبيو في مساعدة ايران لمكافحة كورونا حركة مثيرة للسخرية.

ورداً على مزاعم وزير الخارجية الأمريكي حول مساعدة ايران في مكافحة فيروس كورونا واعلان ذلك عبر وسائل الاعلام قبل ابلاغ إيران واطلاق دعايات واسعة بشأن ذلك، اعتبر المتحدث باسم الخارجية هذه المزاعم حركة دعائية ومرائية تحدث لتحقيق أغراض سياسية وبهدف خداع الرأي العام العالمي.

وأضاف، ان مزاعم مساعدة ايران في مكافحة كورونا من قبل بلد سبب إرهابه الاقتصادي ضغوط كبيرة للشعب الايراني حتى انه قد أغلق طريق شراء الأدوية والمعدات الطبية، هي مزاعم مضحكة ولعبة سياسية - نفسية.

وتابع، ان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن أجل توفير الاحتياجات الدوائية والصحية للبلاد ومكافحة فيروس كورونا كانت على اتصال وثيق مع الكثير من الدول وتمكنت الى حد الان من توفير جزء كبير من احتياجات ايران الاساسية من الدول الصديقة التي تضمنت مئة ألف جهاز فحص وكمامات خاصة للجراحة واجهزة تنفس اصطناعي وغيرها وهناك شحنات أخرى في الطريق حيث سيتم الاعلان عن ذلك في الوقت المناسب.

واكد المتحدث باسم الخارجية ان مكافحة فيروس كورونا الذي تحول الان الى وباء عالمي وانتشر في الكثير من الدول، بحاجة الى ارادة عالمية وتعاون دولي واسع وليس حركات استعراضية تتم لتحقيق اغراض سياسية وعبر استغلال معاناة والام المرضى والمتضررين.

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