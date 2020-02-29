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قطر تسجل اول اصابة بفايروس كورونا


أعلنت وزارة الصحة العامة، السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن "حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما كان قد عاد من إيران مؤخرا، وذلك ضمن المواطنين التي قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم أول أمس الخميس"، مشيرة إلى أنه "قد تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة".

وأوضحت أن "هذا الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول"، لافتة الى أن "الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة".

واضافت انه "لا يوجد في الوقت الحالي ما يدل على انتشار الفيروس في البلاد"، لافتة إلى أنه "يتم تركيز الجهود حاليا على فحص المسافرين القادمين في جميع منافذ الدولة".

وأكدت وزارة الصحة "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس"، داعية "كافة أفراد المجتمع لتوخي الحذر وتطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية البسيطة للحماية من العدوى بما في ذلك غسل اليدين باستمرار أو استخدام المطهرات اليدوية، وتجنب مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، والإبقاء على مسافة مناسبة من الأشخاص الآخرين، واستخدام المناديل الورقية عند العطس أو السعال ثم التخلص منها على نحو مناسب في حاوية مغلقة".

ونصحت الوزارة "جميع الأشخاص الذين كانوا متواجدين في أي من الدول التي تم الإبلاغ عن حالات إصابة بالفيروس فيها خلال الأربعة عشر يوما الماضية وبدت عليهم أعراض التهاب الجهاز التنفسي وهي السعال وارتفاع في درجة الحرارة بالاتصال بالخط الساخن للوزارة على الرقم 16000".

وشددت على أنها "تعمل على نحو وثيق مع جميع شركاءها ومع منظمة الصحة العالمية لضمان تطبيق آخر الإرشادات وتدابير حماية الصحة العامة"، مطالبة "المواطنين والمقيمين التعاون التام مع جميع الإجراءات الوقائية التي تقوم بتطبيقها".

وجددت الوزارة "التحذير من تداول الشائعات أو الحصول على المعلومات في هذا الشأن من مصادر غير موثوق بها".

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