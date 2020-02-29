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محكمة فيدرالية أمريكية تبطل قرارات لإدارة ترامب مناوئة للمهاجرين


عطلت محكمة فيدرالية أمريكية قرارا لإدارة الرئيس دونالد ترامب يجبر المهاجرين على الانتظار في المكسيك ريثما تتم دراسة طلبات لجوئهم، ما وجه ضربة لسياسة ترامب المناوئة للهجرة.

وعلقت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو، أمس الجمعة السياسة المعروفة باسم "ابق في المكسيك" التي تستخدم لإعادة عشرات آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى المكسيك.

وقضت المحكمة بأن هذه السياسة "غير صالحة بكاملها" بموجب القانون الأمريكي المتعلق بحقوق المهاجرين ومبادئ اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويجب حظرها "بالكامل".

واطلع قاضي المقاطعة على أدلة تظهر أن المهاجرين الذين عادوا إلى المكسيك بموجب هذه السياسة قد عانوا التمييز والعنف والاعتداء الجنسي ونقص الغذاء والمأوى.

وتمت إعادة نحو 59 ألف شخص إلى المكسيك بموجب هذا البرنامج منذ البدء بتنفيذه في يناير عام 2019، وفقا لأرقام رسمية صدرت الخميس.

ورحب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي كان بين مجموعات طعنت بالقرار بحكم المحكمة.

وتعهد ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2016 ببناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والتي يبلغ طولها 2000 ميل، ووعد بأن تتحمل المكسيك كلفته.

 

وفي حكم منفصل صدر الجمعة، ألغت محكمة الاستئناف ذاتها قرار إدارة ترامب بمنع أي مهاجر يدخل بطريقة غير قانونية من التقدم بطلب لجوء.

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