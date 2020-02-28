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مباحثات هاتفية بين وزيري الخارجية الإيراني والصيني


أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف مساء اليوم الجمعة، اكد فيه عزيمة بلاده الراسخة لدعم إيران في مكافحة كورونا.

ووصف وانغ يي الصين وإيران بأنهما شريكان استراتيجيان يقفان دوما الى جانب بعضهما الآخر ويدعم كل منهما الآخر في الظروف الصعبة، وتابع انه عندما تفشى فيروس كورونا (COVID-19) في الصين، كانت إيران الدولة الأولى التي اعربت عن تعاطفها معها وجسدت على الارض معنى الصداقة الحقيقية واواصر التضامن الوثيقة بين البلدين والشعبين التي لن تنساها الصين ابدا.

واعرب وزير الخارجية الصيني خلال مباحثاته الهاتفية مع ظريف عن اسفه لتفشي هذا المرض في ايران وتعاطفه مع الجمهورية الاسلامية حكومة وشعبا واستعداد بلاده لارسال المزيد من المساعدات الخاصة ونقل تجاربها واساليبها المطورة في مكافحة كورونا والتعاون العملي مع ايران.

الى ذلك اشاد ظريف بالدعم التقني والتخصصي من قبل الصين واعتبر تفشي كورونا بانه قضية عالمية وان مواجهته تستلزم تعاون وتضامن جميع الدول بعيدا عن اي تسييس مرحبا بتعاون الباحثين والخبراء في البلدين لانجاز الابحاث العلمية المشتركة من اجل اجتثاث هذا الوباء.

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مباحثات هاتفية بين وزيري الخارجية الإيراني والصيني
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