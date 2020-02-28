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كورونا.. تعليق الدراسة بالكليات والمدارس العسكرية في الكويت


أعلنت وكالة "كونا" الكويتية، أن الجيش سيعلق الدراسة بالكليات والمدارس العسكرية لمدة أسبوعين اعتبارا من أول مارس بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، أن "عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 43 جميعها مرتبطة بأشخاص زاروا إيران".

وجاء في بيان للوزارة، أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للحفاظ على صحة الجميع.

 

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