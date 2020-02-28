البحرية الأمريكية: صواريخ روسيا فرط الصوتية جعلتنا في حالة ميؤوس منها

قال القائم بأعمال وزير القوات البحرية الأمريكية توماس مودلي، إن الصواريخ الروسية فرط الصوتية بعيدة المدى، تشكل تحديا كبيرا للولايات المتحدة وتجعل الجيش الأمريكي في حالة ميؤوس منها.

وأضاف مودلي في كلمته أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب الأمريكي: "التحدي الكبير بالنسبة لنا الآن، هو أن خصومنا يطورون صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، مما يضع قواتنا المسلحة في حالة ميؤوس منها، ويجعلنا نبذل المزيد من الجهود. يجب علينا تطوير الإمكانيات المختلفة لمواجهة هذا التحدي ولذلك نعمل على تطوير الأسلحة، كجزء من ضربة فورية غير نووية".

وتابع: "نعمل مع القوات الجوية، وننظر في كل الخيارات، ولكني لا أستطبع التحدث عن ذلك بشكل مكشوف الآن".

في الأشهر الأخيرة، اعترف البنتاغون عدة مرات، بأن الولايات المتحدة قد تخلفت عن روسيا والصين في الأسلحة فرط الصوتية.

وفي 7 ديسمبر 2019 أشار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى أن بلاده باتت في هذا المجال "تمارس اللحاق بالركب".