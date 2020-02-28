نائب كويتي يقيم مجلس عزاء في "الواتساب" بسبب كورونا

حدد نائب في مجلس الأمة الكويتي، مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لاستقبال التعازي بوفاة شقيقه "احترازاً ووقاية من فايروس كورونا".

وقال النائب خالد الشطي في بيان له "مراعاة لظروف البلاد والعباد وكافة الأخوة الأعزاء، وتوفيراً لتجشهمم العناء وقطعاً لسبيل الحرج والتزاماً بالحيطة والتعليمات الوقائية نعلن باننا سنمتنع – حاليا- عن اقامة مجالس العزاء بفقيدنا الغالي (سالم حسين الشطي) مكتفين بتلقي التعازي عن طريق الرسائل النصية الهاتفية وعلى وسيلة التواصل الاجتماعي واتساب".

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت اليوم ارتفاع عدد الإصابات ب‍فيروس كورونا إلى 45 بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين وصلتا من إيران، مشيرة الى ان "فريق من منظمة الصحة العالمية يصل غدا إلى الكويت لمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا".