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إصابة 33 شخصا بكورونا في ولاية كاليفورنيا ووضع 8 آلاف تحت الملاحظة


أعلن حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، مساء اليوم الخميس، أن الولاية سجلت 33 إصابة إيجابية بفيروس كورونا الجديد "كونفيد 19" حتى الآن.

وقال نيوسوم في مؤتمر صحفي، إن المسؤولين في الولاية كانوا على اتصال دائم مع الوكالات الفدرالية بشأن الفيروس، مضيفًا أنه يتم متابعة 8400 شخص ممن وصلوا على متن رحلات جوية محلية.

وأضاف الحاكم أن أعلى أولوية للولاية الآن هي الحصول على مستلزمات الاختبار الطبية الخاصة بالفيروس، مؤكدًا أن اللوازم الحالية لدى كاليفورنيا غير كافية.

وتابع: "لا نمتلك حاليًا سوى 200 مجموعة اختبار للفيروس، وهو رقم غير كاف، لكننا على اتصال دائم بالوكالات الفيدرالية التي سترسل عددًا كبيرًا من مجموعات الاختبار الجديدة في الأيام المقبلة".

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تحديد ميزانية خاصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي خصصه للحديث عن الفيروس الذي تفشى في الصين ويواصل انتشاره في العالم، إنه "بفضل كل ما فعلناه فإن الخطر على الشعب الأمريكي يبقى متدنيا جدا".

كما انتقد ترامب خصومه الذين"استهزؤوا" في البداية بالقرارات التي اتخذتها إدارته لمواجهة الفيروس، وفقا لشبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية. وأوضح أن "الكونغرس خصص مليارين ونصف المليار دولار لمواجهة كورونا".

وأضاف ترامب: "قد نحتاج المزيد. تهديد الفيروس يظل منخفضا بالنسبة للشعب الأمريكي. مستعدون لفعل كل ما هو ضروري في حال انتشار فيروس كورنا في الولايات المتحدة".

وتابع الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة هي الأولى على مستوى العالم من حيث الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن "أزمة فيروس كورونا ستنتهي "عاجلا أم آجلا".

وأشار خلال حديثه، إلى أن الوقت ليس مناسبا لحظر السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية، بسبب فيروس كورونا. مضيفا: "سنفرض في الوقت المناسب قيودا جديدة على السفر إلى دول أخرى غير الصين لمكافحة كورونا".

كان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، أعلن مساء الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد إلى 60 حالة.

 

 

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