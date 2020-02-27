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إجراءات خاصة في المسجد الحرام بعد إلغاء العمرة خوفا من كورونا


أعلنت السلطات السعودية، عن إجراءات خاصة تقوم بها لتعقيم المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنها "تقوم بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربعة مرات يوميا لضمان سلامة قاصديه"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت الرئاسة إلى أنه "يتم رفع 13500 سجادة يومياً من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها".

من جانبه قال جابر بن أحمد ودعاني، مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، إن "عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا، وتستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يومياً".

وأضاف "الإدارة تقوم بغسيل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربعة مرات في اليوم وتتم عملية الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة".

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