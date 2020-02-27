اعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت، مشيرة الى أن جميع الحالات المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدموا من إيران.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة الكويتية، خلال مؤتمر صحافي عقد، اليوم الخميس، إنه تم رصد 43 حالة مؤكدة ب‍فيروس كورونا فى الكويت لأشخاص قدموا من إيران، مؤكدين عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية.

وناشدت وزارة الصحة الكويتية، المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإرشادات الصحية الرسمية بشأن فيروس كورونا، مشيرة الى تفعيل برامج الرصد والاستجابة فى الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

واكد مسؤولو الوزارة دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، لافتين الى أن هناك فرق مشكلة وموجودة بالأساس للتعامل مع تسجيل أول حالات ب‍فيروس كورونا في الكويت.

يذكر أن رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم، قال إنه بعد التنسيق والاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة كبيرة من النواب، سيقوم بتوجيه دعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذا المرض.

وأضاف الغانم وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة ومجموعة من النواب سيتم توجيه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة يوم الأحد المقبل عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا".

وأوضح الغانم أنه سيتم خلال الجلسة اطلاع النواب والشعب الكويتي على جميع الإجراءات التي تم اتخاذها وجهوزية الحكومة واستعداداتها لمواجهة هذا المرض والحد من انتشاره بكل شفافية ووضوح حيث سيقدم وزير الصحة وفريقه المختص عرضا تفصيليا يتعلق بالإجراءات الطبية والوقائية المتخذة.

وأكد الغانم أهمية انعقاد هذه الجلسة في هذا الوقت حتى يتم استيضاح كل المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن والرد على كل الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي قد تثير الهلع والخوف لدى المواطنين والمقيمين.

وشدد الغانم على ضرورة تضافر الجهود وتكاتف الجميع كل في موقعه من أجل الحفاظ على سلامة كل من يقيم على هذه الأرض، سائلا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل شر وسوء.