مصدر رفيع في وزارة الصحة الإيرانية: العلماء توصلوا الى بروتوكول دوائي عبارة عن تركيبة علاجية لمرضى فيروس كورونا

اكد مصدر رفيع في وزارة الصحة الايرانية لمراسلنا ان العلماء في ايران توصلوا الى بروتوكول دوائي عبارة عن تركيبة علاجية لمرضى فيروس كورونا تتضمن اعطاء المصاب ادوية محددة وبشكل متتال ومتراتب.

وأكد المصدر الرفيع الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "هذا العلاج اثبت نجاعته وتم من خلاله شفاء 30 مصابا حتى الان واعطي المصابون الاذن بالخروج من المستشفيات".

ولفت المصدر إلى ان "ايران ستعلن عن هذه التركيبة بشكل رسمي الاسبوع المقبل، وستقدمها لوفد منظمة الصحة العالمية الذي سيزور طهران بهدف الاستفادة منه عالميا".