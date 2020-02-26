الصفحة الدولية

روسيا.. لا إصابات جديدة بـ"كورونا"


أكدت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة وحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن عدم رصد إصابات جديدة بفيروس كورونا (COVID-19) في روسيا، ما عدا حالتين تعافيتا وخرجتا من المستشفى سابقا.

وذكرت الهيئة في بيان يومي جديد حول حالة فيروس كورونا في البلاد والتدابير المتخذة لمنع انتشاره، أنه تم تسجيل 1148 شخصا قدموا من الصين ولديهم أعراض الإصابة بالالتهاب التنفسي الفيروسي، منذ بدء إجراءات الرقابة الصحية بعد ورود معلومات في ديسمبر الماضي عن ظهور التهاب رئوي مجهول في مدينة ووهان الصينية. 

وأكدت الهيئة أن الجهات المختصة أجرت الفحوص الطبية اللازمة لجميع المرضى الـ1148 ليتبين أن معظم حالاتهم تعود لفيروسات أخرى غير فيروس كورونا المستجد، ما عدا حالتين. 

وأضافت أن هاذين المصابين تعافيا وغادرا المستشفى يوم 12 فبراير الجاري، فيما لا يزال 8165 شخصا قيد الرقابة الطبية.

يذكر أن السلطات الروسية أعلنت في نهاية يناير الماضي، عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا الجديد على أراضي البلاد لدى مواطنين صينيين.

 

 

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