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تراجع عدد الوفيات جراء "كورونا" في الصين في اليومين الأخيرين


رغم ارتفاع حصيلة ضحايا المصابين بفيروس "كورونا" في الصين إلا أن عدد الوفيات اليومي شهد تراجعا في اليومين الأخيرين مقارنة بالأيام السابقة، حيث تم تسجيل 52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة.

وقالت السلطات الصينية، إن "حصيلة الوفيات الكلية ب‍فيروس كورونا داخل البلاد ارتفعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 2715 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 78 ألفا".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية ب‍الصين، اليوم الأربعاء، أنه وفقا للبيانات الأخيرة لـ31 إقليما، تم تأكيد وفاة 52 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2715 شخصا والإصابات الجديدة المؤكدة إلى 78 ألفا و64 حالة، وشفاء 29 ألفا و745 شخصا بعد معالجتهم.

وصرحت اللجنة في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء أن عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 406 أشخاص، غالبيتهم (401) يقطنون في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتم أمس الثلاثاء الإعلان عن حصيلة وفيات يوم الاثنين والبالغة 71 شخصا مصابا بالفيروس، في حين أعلن اليوم الأربعاء عن وفاة 52 شخصا كحصيلة ليوم الثلاثاء، وهذا يعني تراجعا في عدد الوفيات المسجل يوميا، مقارنة بالأيام السابقة.

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