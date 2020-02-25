الصفحة الدولية

موسكو تتهم واشنطن بتقويض ضبط انتشار الأسلحة عالميا


قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتبع سياسة خارجية "أنانية" تقلل من قيمة الاتفاقيات الدولية لضبط انتشار الأسلحة.

وأضاف لافروف خلال "مؤتمر نزع السلاح" في جنيف، إنه من الضروري "وقف تقليل احترام ضبط الأسلحة دوليا"، داعيا واشنطن لاستئناف المحادثات بشأن وقف انتشار الأسلحة النووية، ومنع الأسلحة في الفضاء.

وتابع: "نرى عودة للاتجاهات المدمرة التي تتسبب بها إعادة إحياء سياسة دولة واحدة أنانية".

وقال لافروف إن لدى واشنطن "طموحا متزايدا للهيمنة في كل مكان، وفرض أحكامها على المجتمع الدولي، لإلحاق الضرر بالدول الأخرى".

وأفاد أن الوقت حان "ليعود الزملاء الأميركيون إلى الحوار الدولي، وبين الحكومات"، وتجديد اتفاقيات نزع الأسلحة التي "تضمن الاستقرار على هذا الكوكب".

وتخلّت روسيا والولايات المتحدة - الخصمان على مدى أربعة عقود من الحرب الباردة - عن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى التي أبرمت عام 1987، وتبادلتا التهم بالتسبب بانهيارها.

واعتُبرت الاتفاقية أساسية بالنسبة للأمن العالمي، ويثير انهيارها مخاوف من احتمال انطلاق سباق تسلّح جديد.

وتهدد واشنطن كذلك بالانسحاب من معاهدة "نيو ستارت" التي أبرمت سنة 2010 عندما تنقضي مهلتها العام المقبل.

وأفاد لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اقترح تمديد "نيو ستارت" بلا شروط، مضيفا أنه لا يزال بانتظار رد واشنطن على ذلك.

وينظر إلى "نيو ستارت" التي تجبر روسيا والولايات المتحدة على خفض عدد قاذفات الصواريخ إلى النصف، ووضع نظام تحقق جديد، على أنها آخر اتفاق رئيسي يبقي ترساناتهما إلى ما دون مستواها خلال الحرب الباردة.

وشدد لافروف كذلك على أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى معاهدة جديدة تمنع نشر الأسلحة في الفضاء، بعد جمود استمر لأكثر من عقد في هذا المجال.

وأكد أن موسكو "مقتنعة" بأن الوقت لم يتأخر لمنع اندلاع نزاع في الفضاء، ودعا إلى "مفاوضات شاملة" على معاهدة لمنع نشر بعض المعدات العسكرية في الفضاء.

لكن لطالما أصرّت الولايات المتحدة على أنه سيكون من الصعب للغاية التحقق من عمليات نشر الأسلحة في الفضاء، مفضلة لغة تركّز على حظر السلوكيات العدائية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئاسة المصرية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك
موسكو تتهم واشنطن بتقويض ضبط انتشار الأسلحة عالميا
حالة "تأهب قصوى" لصد أسراب الجراد الصحراوي في أبوظبي
الحكومة المصرية وشيخ الأزهر يصدران بيانا بعد وفاة مبارك
البحرين.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 23
الصحة السعودية تصدر بيانا بشأن إصابة 4 سعوديات بـ"كورونا"
"كورونا" يضرب أغنياء العالم ويكبدهم 139 مليار دولار في 24 ساعة
وفاة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك
سعوديون يدعون لوقف مناسك العمرة بسبب كورونا
سلطنة عمان تعلن تسجيل إصابتين بكورونا وتعلق الرحلات مع إيران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك