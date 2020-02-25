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البحرين.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 23


أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران، مما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 23 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة البحرينية بأنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج التحاليل التي تمت للحالات الست الجديدة، أكدت إصابة هذه الحالات بالفيروس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة، وذلك بنقلهم الفوري إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

 وأوضحت بأن الحالات الست هي لمواطنين بحرينيين، من بينهم أربعة رجال، وكلهم قادمون من إيران.

وأكدت أن كافة الحالات الجديدة يخضعون وجميع الحالات المصابة سابقاً لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، وأنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوهت وزارة الصحة أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.

 

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