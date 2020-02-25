الصحة السعودية تصدر بيانا بشأن إصابة 4 سعوديات بـ"كورونا"

أصدرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن إصابة 4 مواطنات سعوديات في البحرين بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور على "تويتر"، "إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة البحرينية عن إصابة 4 مواطنات سعوديات قادمات من إيران ب‍فيروس كورونا الجديد".

وتابعت الوزارة "أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة البحرينية، لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن"، مشيرة إلى أنها "تتبع كافة التوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، في متابعة الحالات المصابة ب‍فيروس كورونا".

وكانت الوزارة قد أصدرت قبل قليل أيضا بيانا طالبت فيه كافة المواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة وخارجها، بالتريث من اتخاذ قرار السفر إلى إيطاليا أو اليابان، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد فيها.

وكانت البحرين قد أعلنت عن تسجيل 6 إصابات جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد لأشخاص قادمين من إيران.

ونقلت الوكالة الرسمية "بنا" عن وزارة الصحة "تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي".