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وفاة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك


أفادت وسائل اعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، بوفاة الرئيس المصري الاسبق حسنى مبارك عن 94 عاما.

وقال موقع "اليوم السابع" المصري، إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك توفي اليوم الثلاثاء،

مشيرا الى أن أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك بدأوا في نشر برقيات العزاء في "مبارك" على مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بهم.

وأوضح الموقع، أن عائلة مبارك ماتزال ملتزمة بالصمت ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة.

وكات ترددت انباء اليوم الثلاثاء عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خاصة مع تدهور حالته الصحية مجددا، ودخوله العناية المركزة.

يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال علاء في تدوينة له عبر موقع تويتر: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب".

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