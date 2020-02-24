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السراج يصف حفتر في خطاب أمام الأمم المتحدة بأنه "مجرم حرب"


ندد رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج، اليوم الاثنين بقصف المناطق المدنية والمطارات في بلاده ووصف قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر بأنه "مجرم حرب".

جاء ذلك في خطاب ألقاه السراج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث قال: "القصف العشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية وقصف المستشفيات وقصف وإغلاق المدارس يتحمل مسؤوليته المعتدي ومن يمده بالمال والسلاح، ويجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيا".

وأضاف السراج أن حكومته لطالما أبدت استعدادها للمضي قدما على طريق السلام والاستقرار.

ومن المقرر إجراء محادثات سياسية بين الجانبين الليبيين برعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء.

وكان الجيش الليبي بقيادة حفتر قد أعلن أمس، عن توجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة في ميناء طرابلس، ردا على ما وصفه بأنه خرق الهدنة بين الطرفين.

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السراج يصف حفتر في خطاب أمام الأمم المتحدة بأنه "مجرم حرب"
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