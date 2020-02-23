إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في إيران

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران سيد اسماعيل موسوي، السبت (22 شباط 2020)، عن اسماء 35 مرشحاً حصلوا على أعلى نسبة اصوات في الانتخابات البرلمانية في دائرة طهران الانتخابية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن "قائمة المرشحين المحافظين المنتمين للحرس الثوري الإيراني تتصدر الانتخابات البرلمانية في طهران".

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "إيران بدأت في فرز أصوات الانتخابات، ومن المتوقع أن يحصل حلفاء الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي على أغلبية كبيرة بناءً على النتائج الأولية".

وأضاف أنه "محافظة آذربيجان الشرقية، 17 نائبا (9 محافظين، 3 إصلاحيين، 5 مستقلين) وسيخوض مرشحان اثنان المرحلة الثانية، بينما بينت النتائج الأولية في محافظة آذربيجان الغربية: 12 نائبا (8 محافظين، 1 إصلاحي، 3 مستقلين)، أما في محافظة قم، 3 نواب جميعهم محافظين، حسب ما نقلته الوكالة.

وأفادت وزارة الداخلية الإيرانية، إن "عملية فرز الأصوات لانتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة في إيران بدأت بعد انتهاء التمديد لفترة الاقتراع عدة مرات كان آخرها حتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم أمس الجمعة".