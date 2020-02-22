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الصحة العالمية: أغلب حالات كورونا يتوقع شفاؤها و2% عرضة للوفاة


قالت منظمة الصحة العالمية إن 80% من المصابين بكورونا يتوقع شفاؤهم، و20% بحالة حرجة، و2% منهم عرضة للوفاة، وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في الصين إلى 109 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتجاوز إجمالي الوفيات في الصين 2300 شخص، وأعلنت السلطات الصحية في إقليم خوبي تسجيل 400 إصابة جديدة بالفيروس، ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالي أكثر من 76 ألفا.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن فرصة احتواء الفيروس في العالم تتقلص، لا سيما في ضوء تسجيل إصابات ووفيات جديدة في إيران، مؤكدة ضرورة تحرك دول العالم سريعا للسيطرة على انتشار الوباء.

من جانبها، أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 87 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 433 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة اليابانية أن العدد النهائي للمصابين بالفيروس على متن السفينة السياحية "دايموند برينسيس" بلغ 634 شخصا.

وفي الوقت الذي أجلت دول أجنبية نحو ألف من رعاياها، تواصل السلطات الصحية اليابانية إنزال نحو ألف من ركاب السفينة، على أن يبقى فيها نحو 300 آخرين سيتم نقلهم لاحقا إلى منشآت حكومية ليقضوا فترة أسبوعين من الحجر الصحي بسبب اتصالهم بمصابين.

وتجاوز عدد الإصابات ب‍كورونا في اليابان 100 إصابة مع ظهور حالات جديدة في مناطق متفرقة من البلاد.

وفي لبنان، أعلن وزير الصحة حمد حسن تسجيل أول إصابة بالفيروس، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت إن الحالة لامرأة كانت قادمة من مدينة "قم" الإيرانية وتخضع حاليا للعزل الطبي.

وأشار حسن إلى أن الجهات الطبية تشتبه في وجود حالتي إصابة ب‍كورونا قادمتين من إيران أيضا.

وفي السياق ذاته، ذكر التلفزيون الإيراني اليوم السبت أن مسؤولا إيرانيا تأكدت إصابته ب‍فيروس كورونا.

وقال التلفزيون إن رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران مرتضى رحمان زادة نُقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس كورونا أمس الجمعة

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