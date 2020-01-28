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إيران تعلن مقتل رجل الاستخبارات الأمريكي المتهم بالتخطيط لاغتيال الشهيد قاسم سليماني


أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، الثلاثاء، مقتل رجل الاستخبارات الأمريكي مايكل داندريا، التي لقبته بـ"آية الله مايك" مؤكدة أن طهران تتهمه بأنه خطط لعملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني، في العراق.

وأعلن التلفزيون الإيراني أن "الضابط الأمريكي كان على متن الطائرة العسكرية الأمريكية، التي سقطت أمس الاثنين، في ولاية غزني وسط أفغانستان، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاطها"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأفاد التلفزيون الإيراني أن المجرم المقبور مايكل داندريا أشرف أيضا على اغتيال الشهيد عماد مغنية، أحد كبار القادة العسكريين لحزب الله اللبناني في سوريا في 2008".

وكان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، قال إن "طائرة عسكرية أمريكية سقطت في ولاية غزني وسط أفغانستان"،

لافتة إلى أن "الطائرة كانت تحلق لأهداف استخباراتية، وأن جميع من كانوا على متنها ضباط أمريكيون، وقد لقوا مصرعهم".

فيما أكد الجيش الأمريكي، في بيان له، تحطم الطائرة - وهي من طراز إي 11 إيه - لكنه قال إنه لا "توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران العدو".

ويبلغ المجرم المقبور داندريا من العمر 62 عاما ادعى دخول الاسلام بعد زواجه من مسلمة تعرف عليها خلال عمله بالخارج ، وتم تكليفه في 2017، برئاسة مركز مهام إيران التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فيما تشير تقارير صحفية إلى أنه تولى أيضا ملفات العراق وأفغانستان، علاوة على أنه كان شخصية رئيسية في البحث عن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

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