أمين عام الناتو: الحلفاء يدرسون خيارات مشتركة لإعادة فتح مضيق هرمز

أكد أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الأربعاء، أن الحلفاء يدرسون خيارات مشتركة لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث ذكر روته في تصريحات صحفية: إن "الحلفاء يدرسون خيارات مشتركة لإعادة فتح مضيق هرمز".

فيما وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقًا، انتقادات لحلفائه بسبب ترددهم في المشاركة لإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم طرق الشحن البحرية قبالة ساحل إيران، والذي تعهدت إيران بإبقائه مغلقًا. بالمقابل، أكدت ‌المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا ترى أن استئناف حركة ‌الملاحة عبر مضيق هرمز لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات.