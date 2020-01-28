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هيلاري كلينتون تحذّر من ولاية ثانية لترامب


أكّدت هيلاري كلينتون أثناء مشاركتها في مهرجان سندانس السينمائي حيث تعرض سلسلة وثائقية عن سيرتها الذاتية باسم "هيلاري"، أنّ الولايات المتحدة لا يجب أن تتّحمل "أربع سنوات إضافية" من رئاسة دونالد ترامب، وأنّها تفعل "كل ما بوسعها" لضمان فوز الديمقراطيين في انتخابات 2020.

وقبيل بدء العرض الأوّل العالمي للسلسلة الوثائقية التي أخرجتها نانيت بورستين لمنّصة العرض عبر الأنترنت هولو، أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة للإنتخابات الرئاسية عام 2016، عدة مقابلات على السجّادة الحمراء، محاطةً بعناصر أمن في مشهد غير شائع خلال هذا المهرجان السينمائي المستقل.

وعند سؤالها حول الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وقبل أيّام من انطلاق الإنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، قالت كلينتون دون ذكر إسم دونالد ترامب "أعتقد أنّ علينا الفوز. لا أعتقد أنّنا قادرون على تحّمل أربع سنوات إضافية مع الرئيس المنتهية ولايته".

وأضافت "سيكون ذلك خطيراً جداً على ديمقراطيتنا، وسأفعل كل ما بوسعي، لأضمن، هذه المرة، فوز الديمقراطيين".

مرتديةً معطفاً أسود مع ابتسامة هادئة على وجهها، أوضحت كلينتون لفرانس برس التحديات التي ترى أنّها تنتظر فريقها السياسي خلال الأشهر والأسابيع المقبلة.

وقالت "علينا أن نقوم بعمل أفضل من المعسكر المقابل، لأنهم منظّمون جداً، ممّولون بشكل مذهل، ويستفيدون من مساعدة خارجية".

وأوضحت كلينتون "على معسكرنا أن يقف بوجه إلغاء ناخبين، والتعامل مع التهديد الحقيقي للقرصنة واستخدام وثائق مسروقة لأهداف عدائية، والتصّدي للمعلومات والدعاية الزائفة التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، وحماية جهازنا الإنتخابي...إذاً لدينا عمل كثير".

لكنها اعتبرت مع ذلك أنّ النصر في متناول اليد، قائلةً: "علينا أن نفوز لأنني أعتقد أنّ النّاس رؤوا وعود هذه الإدارة المنكوثة وإخفاقاتها. لكن علينا تخطي كل العوائق التي (يضعها) الجمهوريون في طريقنا".

وكان عرض السلسلة الوثائقية التي تروي حياة هيلاري كلينتون ومسارها المهني أحد أكثر اللّحظات المنتظرة في مهرجان سندانس، أكبر المهرجانات السينمائية في الولايات المتّحدة والذي يختتم في 2 شباط في بارك سيتي في جبال ولاية يوتا في غرب البلاد.

وهذا المسلسل الذي يمتّد على أربع ساعات وأربع حلقات مدة كل منها ساعة واحدة، قدّم في البداية على انّه عرض لكواليس حملة كلينتون الإنتخابية في عام 2016، تستخدم فيه نحو 1700 ساعة من مقاطع فيديو صورها فريق كلينتون حينها.

وقالت كلينتون "إعتقدت أنه سيكون من الرائع أن يحصل الناس على فرصة مشاهدة ذلك"، مضيفةً "لكنّ بعد العمل على المواد، جاؤوا إليّ وقالوا لي: +أتعلمين، نحن أمام قصّة أكبر هنا، نريد أن نروي قصّة حياتك، والحديث عن مسيرة امرأة في السياسة، فوافقت، وقلت أجل، لنفعل ذلك".

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