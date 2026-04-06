رئيس بيلاروسيا: إيران دولة قوية والصراع هناك أظهر ضعف الولايات المتحدة

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن إيران دولة قوية والصراع هناك أظهر ضعف الولايات المتحدة، وأنها لا تستطيع هزيمة الصين، حيث ذكر لوكاشينكو خلال اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تالاتبيك ماساديكوف في مينسك اليوم الاثنين: "إيران دولة قوية ذات تقاليد عريقة. وأخطر ما يواجه الولايات المتحدة اليوم هو أن الأمريكيين قد أظهروا ضعفهم. بالنسبة لهم، كان العدو الرئيسي، كما كانوا يقولون دائما، هو الصين. لكن اليوم، أدرك الأمريكيون أيضا أنهم لن يتمكنوا أبدا من هزيمة الصينيين أبدا. والوضع في إيران خير دليل على ذلك".

كما لفت إلى ضرورة لفت الانتباه إلى الوضع العالمي، مؤكدا أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي بحاجة أيضا إلى استخلاص العبر المناسبة مما يحدث، وخاصة فيما يتعلق بالأحداث في إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير بقصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.