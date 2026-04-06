الخارجية الإيرانية: طهران صاغت ردها على الولايات المتحدة وستعلنه بالوقت المناسب

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران صاغت ردها الدبلوماسي على الولايات المتحدة وستعلنه بالوقت المناسب، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان "العدو لا يراعي أي خطوط حمراء في ارتكاب الجرائم، وتهديداته بضرب البنية التحتية هي جريمة حرب"، موضحة انه "حاليا نركز على الدفاع وقرار الحرب والسلم يكون وفق الدستور الإيراني".

واضافت ان "نقل وجهات النظر عبر الوسطاء ليس غريبا ومن الطبيعي أن يستمر تبادل الرسائل"، منوهة ان "طهران صاغت ردها الدبلوماسي على الولايات المتحدة وستعلنه بالوقت المناسب". كما أشارت الى ان "النقطة التي هبطت فيها الطائرات الأميركية في أصفهان بعيدة جداً عن النقطة التي زعموا أنها مكان اختباء الطيار والعملية الأميركية فشلت فشلاً ذريعاً"، وتابعت: "حددنا مطالبنا استناداً لمصالحنا وهناك تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء".