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لقطة جوية لتشييع الشهيد القائد قاسم سليماني ورفاقه باول محطة في مدينة الاهواز جنوب ايران بمشاركة مليونية .
علي محسن راضي
118
2020-01-05
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