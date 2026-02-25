تحالف /اوبك-بلس/ يدرس زيادة انتاج النفط خلال نيسان القادم

يدرس تحالف /اوبك-بلس/ زيادة انتاج النفط بمقدار 137 الف برميل يوميًا خلال شهر ابريل/نيسان القادم ،بعد تثبيت حجم الانتاج لثلاثة اشهر.

ويستعد التحالف لذروة الطلب في الصيف كما يؤدي التوتر بين الولايات المتحدة وايران، العضو في /اوبك/، الى ارتفاع الاسعار".

وسيمكن استئناف زيادة انتاج دول واعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للنفط "اوبك" من استعادة حصصهم السوقية ، في وقت يواجه فيه أعضاء آخرون في تحالف أوبك -بلس ، عقوبات غربية بينما يتعافى إنتاج كازاخستان من سلسلة انتكاسات، فيما يجتمع ممثلون عن 8 دول من تحالف أوبك+، في الأول من مارس/آذار المقبل.