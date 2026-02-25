وزارة التجارة تنفي توزيع مواد تموينية تالفة ضمن السلة الغذائية

نفت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، توزيع مواد تموينية تالفة ضمن السلة الغذائية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنها " تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مواد تموينية (العدس ومعجون الطماطم) تالفة يتم توزيعها ضمن مفردات السلة الغذائية".

كذلك أكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "جميع المواد المجهزة تخضع لفحوصات مختبرية دقيقة وإجراءات رقابية صارمة قبل توزيعها، بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك البشري".

كما شددت على "استمرار فرقها الرقابية والتفتيشية بمتابعة المخازن ووكلاء التموين بشكل دوري ومكثف، للتأكد من سلامة المواد المخزونة والموزعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت تقصيرها أو مخالفتها للتعليمات".

فيما أهابت بوسائل الإعلام والمواطنين الكرام "بتوخي الدقة في نقل المعلومات واعتماد المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على جهودها في تأمين مفردات السلة الغذائية".