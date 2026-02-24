الصفحة الاقتصادية

ترامب يعلن رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% بعد قرار المحكمة العليا


أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء ( 24 شباط 2026 )، بدء تحصيل تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10% على السلع المستوردة، بعد أن أبطلت المحكمة العليا مجموعة واسعة من الرسوم العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح البيت الأبيض في بيان ، أن "توقيت زيادة الرسوم إلى 15%، كما أعلن ترامب، لا يزال غير محدد، بينما تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ مباشرة لتحل محل التعريفات السابقة العشوائية، باستثناء الرسوم القطاعية على صناعات مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والمنتجات الكندية والمكسيكية وفق اتفاقية USMCA".

وتهدف الرسوم الجديدة إلى إعادة التوازن التجاري وفق قانون صدر عام 1974، مع خفض متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي إلى 13.7% مقارنة بـ16% قبل قرار المحكمة. بعد 150 يوماً، سيتطلب تمديد هذه الرسوم تصويتاً من الكونغرس.

هذه الخطوة تأتي في إطار سعي إدارة ترامب لإعادة صياغة أجندتها التجارية بعد رفض المحكمة العليا للتعريفات السابقة، وسط تساؤلات عن مصير الأموال التي جُمعت بموجب الرسوم الملغاة والتي تبلغ قيمتها نحو 134 مليار دولار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يعلن رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% بعد قرار المحكمة العليا
وزير النفط: لا مساس بحوافز العاملين في القطاع النفطي
سوق العملة: ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار في السوق المحلي
وزارة التخطيط: استقرار معدل التضخم السنوي خلال كانون الثاني الماضي
وزارة التخطيط: أكثر من 8 ملايين مسكن في العراق و1.3% منها غير نظامي
رئيس الوزراء يرعى مراسم اتفاقيتي مبادئ أولية مع شركة شيفرون
المستشار المالي للحكومة: الضمانات السيادية تتيح للمستثمرين الاقتراض من الأسواق العالمية بضمان عراقي
البنك المركزي يحذر من عمليات نصب واحتيال تمارس عبر أوراق نقدية مختلفة
هيئة الجمارك: ضبط 90 عجلة من البضائع والسلع المخالفة للضوابط والتعليمات
وزارة التجارة: خزين الحنطة يكفي لنهاية العام ويغطي الحاجة الفعلية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك