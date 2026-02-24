ترامب يعلن رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% بعد قرار المحكمة العليا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء ( 24 شباط 2026 )، بدء تحصيل تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10% على السلع المستوردة، بعد أن أبطلت المحكمة العليا مجموعة واسعة من الرسوم العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح البيت الأبيض في بيان ، أن "توقيت زيادة الرسوم إلى 15%، كما أعلن ترامب، لا يزال غير محدد، بينما تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ مباشرة لتحل محل التعريفات السابقة العشوائية، باستثناء الرسوم القطاعية على صناعات مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والمنتجات الكندية والمكسيكية وفق اتفاقية USMCA".

وتهدف الرسوم الجديدة إلى إعادة التوازن التجاري وفق قانون صدر عام 1974، مع خفض متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي إلى 13.7% مقارنة بـ16% قبل قرار المحكمة. بعد 150 يوماً، سيتطلب تمديد هذه الرسوم تصويتاً من الكونغرس.

هذه الخطوة تأتي في إطار سعي إدارة ترامب لإعادة صياغة أجندتها التجارية بعد رفض المحكمة العليا للتعريفات السابقة، وسط تساؤلات عن مصير الأموال التي جُمعت بموجب الرسوم الملغاة والتي تبلغ قيمتها نحو 134 مليار دولار.