الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يحذر من عمليات نصب واحتيال تمارس عبر أوراق نقدية مختلفة


حذّر البنك المركزي، اليوم الاثنين، من عمليات نصب واحتيال تمارس عبر أوراق نقدية مختلفة، حيث ذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان، أنه "تم رصد عدد من عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها ضعاف النفوس تجاه المواطنين لأغراض الاستفادة المادية"، داعياً الى "ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع بهذه العمليات".

وأضاف أن "أبرز هذه العمليات التي تمارس داخل العراق تنقسم الى عدة طرق منها: بيع ورقة فئة (1,000,000) مليون دولار على أنها ورقة نقدية وهي في الحقيقة عبارة عن ورقة تذكارية غير متداولة، وأن أعلى فئة هي (100) دولار أمريكي، مع ترويج أوراق سوداء مقطعة بالأبعاد نفسها لورقة الدولار على أنها أوراق حقيقية فئة (100) دولار لكنها مطلية بمادة سوداء اللون، مدعين أنه بعد إزالة المادة السوداء ستعود للتداول، ولا صحة لذلك مطلقاً".

كما أوضح أنه "من ضمن العمليات التي تمارس داخل العراق أيضا ترويج أوراق نقدية مسحوبة من التداول من دول عدة ليس لها أي قيمة مالية ويتم استبدالها بالعملة العراقية بمبالغ عالية، باستخدام أساليب وذرائع وادعاءات مختلفة لبيعها على ضحايا الاحتيال، وكذلك أوراق نقدية من الدولار والدينار مستنسخة أو مطبوعة تحمل كلمة نموذج أو باطل أو بطال، مستخدمة كلعب أطفال وتحمل ملامح الورقة النقدية والترويج لها على أنها أوراق نقدية حقيقية".

فيما أكد البنك المركزي وفقاً للبيان، أنه "تم إبلاغ الجهات المعنية لغرض منع طباعتها أو استيرادها من خارج العراق".

غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
