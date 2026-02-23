البنك المركزي يحذر من عمليات نصب واحتيال تمارس عبر أوراق نقدية مختلفة

حذّر البنك المركزي، اليوم الاثنين، من عمليات نصب واحتيال تمارس عبر أوراق نقدية مختلفة، حيث ذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان، أنه "تم رصد عدد من عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها ضعاف النفوس تجاه المواطنين لأغراض الاستفادة المادية"، داعياً الى "ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع بهذه العمليات".

وأضاف أن "أبرز هذه العمليات التي تمارس داخل العراق تنقسم الى عدة طرق منها: بيع ورقة فئة (1,000,000) مليون دولار على أنها ورقة نقدية وهي في الحقيقة عبارة عن ورقة تذكارية غير متداولة، وأن أعلى فئة هي (100) دولار أمريكي، مع ترويج أوراق سوداء مقطعة بالأبعاد نفسها لورقة الدولار على أنها أوراق حقيقية فئة (100) دولار لكنها مطلية بمادة سوداء اللون، مدعين أنه بعد إزالة المادة السوداء ستعود للتداول، ولا صحة لذلك مطلقاً".

كما أوضح أنه "من ضمن العمليات التي تمارس داخل العراق أيضا ترويج أوراق نقدية مسحوبة من التداول من دول عدة ليس لها أي قيمة مالية ويتم استبدالها بالعملة العراقية بمبالغ عالية، باستخدام أساليب وذرائع وادعاءات مختلفة لبيعها على ضحايا الاحتيال، وكذلك أوراق نقدية من الدولار والدينار مستنسخة أو مطبوعة تحمل كلمة نموذج أو باطل أو بطال، مستخدمة كلعب أطفال وتحمل ملامح الورقة النقدية والترويج لها على أنها أوراق نقدية حقيقية".

فيما أكد البنك المركزي وفقاً للبيان، أنه "تم إبلاغ الجهات المعنية لغرض منع طباعتها أو استيرادها من خارج العراق".