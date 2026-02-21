الصفحة الاقتصادية

 تحرك حكومي لإنشاء مدينة صناعية لمعامل الطابوق صديقة للبيئة في محافظة واسط


 

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص، حمودي اللامي، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بالإسراع في إنشاء المدينة الصناعية لمعامل الطابوق التي تعتمد الغاز السائل في واسط، حيث ذكر اللامي لوكالة الرسمية، إن "رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس التنسيق الصناعي الأخير، أصدر توجيها بإقامة مدينة صناعية خاصة بمعامل الطابوق، وقد تم اختيار محافظة واسط في مدينة الصويرة، بسبب أن مدينة النهروان أصبحت ملوثة لبيئة بغداد، فضلًا عن كون معاملها متهالكة منذ فترة طويلة".

وأضاف أن"هناك قراراً سابقاً بتحويل تلك المعامل للعمل على الغاز السائل (LPG)، إلا أنه بعد إجراء دراسة معمقة، تم التوصل إلى أن هذا الموقع لم يعد ملائماً، لعدم توفر تربة كافية لإنتاج الطابوق، وكذلك لعدم وجود مياه صالحة، إذ تعتمد المعامل على المياه الجوفية التي تتميز بارتفاع نسبة الملوحة، مما يؤثر سلبا على جودة المنتج".

كما اشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة تضم عدداً من المديرين العامين يمثلون جهات مختلفة، على رأسها وزارة الصناعة والمعادن، وهيئة المدن الصناعية، والمديرية العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى فريق دعم القطاع الصناعي الذي يضم سبعة مستشارين، فضلًا عن مدير عام إنتاج الغاز، كما شارك في هذه اللجنة رئيس هيئة المدن الصناعية"، مشيرا إلى أن "اللجنة توصلت إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن تنفيذ مقترح إيصال الغاز عبر الصهاريج من قبل وزارة النفط، لأن ذلك يتطلب ما يقارب ثلاثمائة صهريج على مدار اليوم، بين صهريج يفرغ وآخر في الطريق، وهذا يعني حدوث اختناقات مرورية كبيرة، إضافة إلى مخاطر نقل مادة الغاز داخل المدينة، مما يشكل قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى كارثة"، وتابع اللامي أن "رئيس الوزراء أكد على الإسراع بإنشاء مدينة الكوت الصناعية، التي ستكون مدينة متخصصة بمعامل الطابوق"، مشيرا إلى أنه "تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والمعادن وعضوية محافظ واسط، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الأخرى، للإسراع في اختيار الموقع المناسب استنادًا إلى نتائج المسح الجيولوجي".

كذلك أوضح أن "النتائج الأولية أظهرت مؤشرات إيجابية، وسيتم اختيار الموقع النهائي الذي يكون ملائمًا لإقامة المشاريع وبعيدًا عن المدن، مع توفر مادة أولية صالحة للإنتاج لفترة زمنية طويلة".

فيما بيّن أن "هذه المدينة تعد من أهم المدن الصناعية التخصصية، لأنها ستعتمد على غاز (LPG) غير ملوث للبيئة، وستنهي المعاناة الحالية في منطقة النهروان الناتجة عن استخدام النفط الأسود"، موضحا ان" النفط الأسود المستخدم حاليا يمكن تصديره للخارج أو استثماره في أنشطة أخرى أكثر فائدة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الموارد المائية: خمس منافع يقدمها مشروع المياه الرطبة
 تحرك حكومي لإنشاء مدينة صناعية لمعامل الطابوق صديقة للبيئة في محافظة واسط
سوق العملة: الدولار يسجل ارتفاعا ملحوظا في بداية الأسبوع
ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط خلال أسبوع
وزارة الإعمار والإسكان: قبول أكثر من 1000 معاملة اقتراضية بصندوق الإسكان
ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
سوق العملة: ارتفاع جديد لأسعار الصرف اليوم
وزارة الزراعة: 1000 طن من الطماطم تم تصديرها إلى الكويت عبر منفذ سفوان
ارتفاع جديد للدولار في بورصة بغداد واربيل
وزارة التجارة: إجراءات رقابية مشددة للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك