وزارة الزراعة: 1000 طن من الطماطم تم تصديرها إلى الكويت عبر منفذ سفوان


 

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أن العراق صدّر 1000 طن من الطماطم إلى دولة الكويت عبر منفذ سفوان، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "تأكيداً على تنامي قدرات القطاع الزراعي العراقي، أعلنت وزارة الزراعة عن نجاح تصدير شحنة كبيرة من محصول الطماطم بلغت 1000 طن إلى دولة الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي".

وأضاف، أن "هذه العملية تعكس نجاح الخطط الزراعية الهادفة إلى تعزيز الصادرات الوطنية ونتيجة للوفرة الكبيرة التي شهدها الموسم الزراعي الحالي"، مبينا ان" الوزارة نجحت في تأمين الاستهلاك المحلي ودعم المزارعين العراقيين من خلال فتح منافذ تسويقية خارجية تضمن استمرارية الإنتاج".

كما أكدت الوزارة، وفقاً للبيان، أن "وصول الإنتاج إلى الفائض التصديري تحقق بعد سلسلة من الإجراءات الداعمة، أبرزها حماية المنتج المحلي عبر الروزنامة الزراعية وتقديم الدعم التقني وتسهيل الإجراءات بما يضمن تسريع المسارات التصديرية لضمان وصول المحصول إلى الأسواق الخارجية".

