الصفحة الاقتصادية

وزارة الصناعة: اجتماعاً حكومياً لمناقشة تعظيم الإيرادات


 

ترأس وزير الصناعة والمعادن- وزير التخطيط وكالة، خالد بتّال النجم، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً حكومياً لمناقشة تعظيم الإيرادات، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن " وزير الصناعة، خالد بتّال النجم، ترأس اجتماعاً مشتركاً ضم وزارتي النفط والنقل، بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء كاظم الحسني، والمستشار القانوني علي فوزي، إلى جانب وكيل وزارة النقل حازم الحفاظي، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الأقسام في الوزارتين".

كما أضافت الوزارة أن "الاجتماع شهد مناقشة آليات تحديد معايير كفاءة الأداء للشركات العاملة في وزارتي النفط والنقل، وسبل تحسين مستويات الإنتاج وتعظيم الإيرادات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية ذات الطابع الإنتاجي والخدمي"، وتابعت أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، الرامية إلى إيجاد مصادر تمويل إضافية، والارتقاء بمستويات الأداء والإنتاج في المؤسسات الحكومية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة المالية".

