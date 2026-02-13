هيئة الاستثمار تكشف عن 65 فرصة استثمارية جديدة

كشف رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية، اليوم الجمعة، عن 65 فرصة استثمارية جديدة، حيث ذكر مكية في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الهيئة لديها رؤية لمشاريع استراتيجية عديدة وفي مختلف المجالات"، لافتاً الى أن "هيأت 65 فرصة استثمارية جديدة بقطاعات مختلفة".

كذلك لفت الى أن "الفرص الاستثمارية الجديدة سيتم الإعلان عنها على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للاستثمار"، معرباً عن "أمله بأن تنال تلك الفرص الاستثمارية رغبة المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار بها".

وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار قد أعلنت عن تحقيق إنجازات استراتيجية خلال عام 2025 أسهمت بتعزيز بيئة الاستثمار في العراق، فيما أشارت الى أنها تعاملت مع أكثر من (850) طلبًا استثمارياً لمشاريع متنوعة خلال العام الماضي.

وذكرت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة الوطنية للاستثمار اختتمت عام 2025 بتحقيق مجموعة من الإنجازات النوعية والاستراتيجية التي عكست التزامها بتطوير بيئة الاستثمار في العراق، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والبرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية".

وأضافت أن "حجم الاستثمارات المتحققة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت أكثر من (102) مليار دولار أمريكي، في مؤشر واضح على تصاعد ثقة المستثمرين، وبما يمهد لتحقيق أرقام أعلى خلال عام 2026"، مشيرة الى أن "الهيئة تعاملت خلال عام 2025 مع أكثر من (850) طلبًا استثمارياً لمشاريع متنوعة في قطاعات الطاقة، والإسكان، والصحة، والتعليم، والنقل، والخدمات، جرى تدقيقها ودراستها وفق أحكام قانون الاستثمار النافذ وبالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة لاستحصال الموافقات الأصولية".