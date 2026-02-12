صادرات إيران غير النفطية تتجاوز 86 مليار دولار

اعلنت مصلحة الجمارك الايرانية في تقرير عن اداء الحكومة الرابعة عشرة في مجال التجارة الخارجية ان صادرات انواع البضائع غير النفطية تخطت حاجز الـ 86 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فان وزن الصادرات غير النفطية بلغ 236 مليون طن وبقيمة 86 مليار دولار. كما تم خلال هذه الفترة، استيراد ما وزنه 60 مليون طن من انواع البضائع بقيمة 102 مليار دولار.

وفي مجال الترانزيت الخارجي، يظهر اداء الحكومة الرابعة العشرة منذ البداية ولحد الان انه تم ترانزيت اكثر من 31 مليون طن من انواع البضائع عبر البلاد.