وزارة الاتصالات تطلق خدمة المحفظة الإلكترونية (آسيا بي) في عدد من مكاتب بريد بغداد

أطلقت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، خدمة المحفظة الإلكترونية (آسيا بي) في عدد من مكاتب بريد بغداد، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة الاتصالات وعبر الشركة العامة للبريد والتوفير، أطلقت خدمة المحفظة الإلكترونية «آسيا بي» (AsiaPay) بعدد من المواقع البريدية بالعاصمة شملت مكاتب (بغداد، الانتصار، عدن، الضباط، الجامعة، فلسطين، المحمودية، بسماية) وتعد "آسيا بي" محفظة إلكترونية رقمية حديثة تتيح للمستخدمين إجراء مختلف المعاملات المالية بسهولة وأمان" .

وأضاف أن " الخدمة متاحة لجميع المواطنين العراقيين بعد تقديم المستمسكات الثبوتية فيما يشترط لغير العراقيين تقديم جواز سفر نافذ مع سمة دخول أو بطاقة إقامة سارية كما وتوفر المحفظة باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات من بينها الإيداع المجاني دون عمولة والسحب بعمولة بسيطة فضلاً عن إمكانية دفع الفواتير الحكومية مباشرة من المحفظة ".

كما أوضح أن " الخدمة تتيح تحويل الأموال عبر MoneyGram إلى أكثر من (200) دولة حول العالم بعمولات مخفضة إضافة إلى التحويلات المحلية داخل العراق من محفظة إلى أخرى ضمن "آسيا بي" دون أي عمولة إلى جانب خدمات شحن رصيد الهاتف والإنترنت وشراء البطاقات الإلكترونية المتنوعة سواء عبر التطبيق أو من خلال الوكلاء المعتمدين ".