الصفحة الاقتصادية

تحديث بورصات العراق.. الدولار يغلق على ارتفاع طفيف في بغداد وأربيل


شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مساء اليوم الاثنين (9 شباط 2026)، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ومحافظة أربيل مع إغلاق البورصات الرئيسية.

أسعار الصرف في بغداد (بورصة الكفاح والحارثية)

سجلت الأسعار ارتفاعاً بنحو 200 دينار لكل 100 دولار مقارنة بأسعار الصباح:

سعر الإغلاق: 150,000 دينار مقابل كل 100 دولار.

سعر الافتتاح (صباحاً): 149,800 دينار مقابل كل 100 دولار.

الأسعار في محال الصيرفة (بغداد)

تراوحت أسعار البيع والشراء في الأسواق المحلية كما يلي:

سعر البيع: 150,500 دينار مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 149,500 دينار مقابل 100 دولار.

أسعار الصرف في أربيل

شهدت أسواق إقليم كردستان ارتفاعاً مماثلاً، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

سعر البيع: 149,850 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 149,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

