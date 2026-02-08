وزارة النفط: لا وجود لازمة بنزين والانتاج اليومي 30 مليون لتر

نفت وزارة النفط، اليوم السبت، وجود أي أزمة في مادة البنزين، مؤكدة إنتاج 30 مليون لتر يومياً، حيث ذكرالناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الصاحب بزون الحسناوي، للوكالة الرسمية، إننا "ننفي ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود أزمة في مادة البنزين"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي أزمة في هذه المادة". كذلك أوضح أن "المخزون المتوفر من البنزين يبلغ 135 مليون لتر، فيما يصل معدل الإنتاج اليومي إلى 30 مليون لتر".

كما لفت إلى أن "معدل الاستهلاك ارتفع قليلًا ليبلغ 33.5 مليون لتر يوميًا؛ وذلك بسبب العطلة وزيادة حركة المركبات وخروج المواطنين"، مبينًا أن "البنزين متوفر وبأسعار مناسبة".

وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد استقرارًا في الإنتاج"، لافتًا إلى أن "وحدة FCC في البصرة باشرت العمل، ما سيسهم في رفع إنتاج البنزين عالي الأوكتان ليصل إلى 4 ملايين لتر".

فيما أكد الحسناوي أن "هذه الأرقام تمثل بيانات رسمية معتمدة لشهر شباط"، مشددًا على "وجود استقرار تام في تجهيز البنزين وعدم وجود أي أزمة"، وبيّن أن "ملاكات وزارة النفط بجميع تشكيلاتها تواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل توفير المشتقات النفطية لأبناء الشعب العراقي"، مؤكدًا "السيطرة الكاملة على ملف المشتقات وعدم تسجيل أي نقص".