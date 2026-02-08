الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: لا وجود لازمة بنزين والانتاج اليومي 30 مليون لتر


 

 

نفت وزارة النفط، اليوم السبت، وجود أي أزمة في مادة البنزين، مؤكدة إنتاج 30 مليون لتر يومياً، حيث ذكرالناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الصاحب بزون الحسناوي، للوكالة الرسمية، إننا "ننفي ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود أزمة في مادة البنزين"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي أزمة في هذه المادة". كذلك أوضح أن "المخزون المتوفر من البنزين يبلغ 135 مليون لتر، فيما يصل معدل الإنتاج اليومي إلى 30 مليون لتر".

كما لفت إلى أن "معدل الاستهلاك ارتفع قليلًا ليبلغ 33.5 مليون لتر يوميًا؛ وذلك بسبب العطلة وزيادة حركة المركبات وخروج المواطنين"، مبينًا أن "البنزين متوفر وبأسعار مناسبة".

وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد استقرارًا في الإنتاج"، لافتًا إلى أن "وحدة FCC في البصرة باشرت العمل، ما سيسهم في رفع إنتاج البنزين عالي الأوكتان ليصل إلى 4 ملايين لتر".

فيما أكد الحسناوي أن "هذه الأرقام تمثل بيانات رسمية معتمدة لشهر شباط"، مشددًا على "وجود استقرار تام في تجهيز البنزين وعدم وجود أي أزمة"، وبيّن أن "ملاكات وزارة النفط بجميع تشكيلاتها تواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل توفير المشتقات النفطية لأبناء الشعب العراقي"، مؤكدًا "السيطرة الكاملة على ملف المشتقات وعدم تسجيل أي نقص".

الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك