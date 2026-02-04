قفزة في أسعار النفط عقب تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية

سجلت أسعار النفط، مساء اليوم الأربعاء، ( 4 شباط 2026 )، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقترب من 3%، وذلك فور إعلان تعثر مسار المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران التي كانت مقررة بعد غد الجمعة.

ولامس سعر خام برنت القياسي الـ 70 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع بعد تقارير أكدت أن المفاوضات تواجه خطر الانهيار نتيجة رفض أمريكا لمطالب إيرانية تتعلق بتغيير مكان وشكل المحادثات التي كان من المزمع عقدها الجمعة، مما أدى إلى زيادة المخاوف في أسواق الطاقة العالمية من توقف الحلول الدبلوماسية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الخلاف قد يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوجه نحو خيارات بديلة، بما في ذلك إمكانية العمل العسكري، وهو ما عزز "علاوة المخاطر" في أسعار الخام.

وكان الطرفان قد اتفقا في وقت سابق على عقد اجتماع يوم الجمعة في إسطنبول، بمشاركة دول أخرى بصفة مراقبين، قبل أن تبرز الخلافات الأخيرة حول التفاصيل اللوجستية وجدول الأعمال التي أدت إلى توتر الأجواء مجدداً.