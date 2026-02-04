الصفحة الاقتصادية

قفزة في أسعار النفط عقب تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية


سجلت أسعار النفط، مساء اليوم الأربعاء، ( 4 شباط 2026 )، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقترب من 3%، وذلك فور إعلان تعثر مسار المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران التي كانت مقررة بعد غد الجمعة.

ولامس سعر خام برنت القياسي الـ 70 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع بعد تقارير أكدت أن المفاوضات تواجه خطر الانهيار نتيجة رفض أمريكا لمطالب إيرانية تتعلق بتغيير مكان وشكل المحادثات التي كان من المزمع عقدها الجمعة، مما أدى إلى زيادة المخاوف في أسواق الطاقة العالمية من توقف الحلول الدبلوماسية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الخلاف قد يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوجه نحو خيارات بديلة، بما في ذلك إمكانية العمل العسكري، وهو ما عزز "علاوة المخاطر" في أسعار الخام.

وكان الطرفان قد اتفقا في وقت سابق على عقد اجتماع يوم الجمعة في إسطنبول، بمشاركة دول أخرى بصفة مراقبين، قبل أن تبرز الخلافات الأخيرة حول التفاصيل اللوجستية وجدول الأعمال التي أدت إلى توتر الأجواء مجدداً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قفزة في أسعار النفط عقب تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية
شركة نفط ذي قار: رفع إنتاج حقل الناصرية إلـى90 ألف برميل يومياً
الجمارك العامة: ارتفاع الإيرادات لأكثر من 137 مليار دينار خلال كانون الثاني
التقاعد العامة تعلن استكمال صرف رواتب شهر شباط وإطلاقها تدريجياً للمستحقين
شركة نفط البصرة تتولى إدارة حقل غرب القرنة 2 مؤقتاً (وثيقة)
ارتفاع كبير في الصادرات الزراعية الروسية للعراق
وزارة التجارة: لا ارتفاع في أسعار المواد وإجراءات قانونية بحق المخالفين
وزارة النفط: إنجاز حفر بئر نفطي بعمق 3595 متراً في حقل شرقي بغداد
هيئة التقاعد الوطنية: استكمال رواتب شهر شباط وإطلاقها تدريجياً
المنتجات النفطية: خطة لتأمين الوقود والغاز خلال الزيارة الشعبانية في كربلاء المقدسة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك