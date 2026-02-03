الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: إنجاز حفر بئر نفطي بعمق 3595 متراً في حقل شرقي بغداد


 

أعلنت شركة حفر العراقية،اليوم الثلاثاء،عن إنجاز حفر بئر نفطية أفقية بعمق 3595 مترا في حقل شرقي بغداد الجنوبي، حيث ذكر بيان للشركة، أن "شركة الحفر العراقية،انجزت اعمال حفر البئر النفطية الافقية EBS-141 في حقل شرقي بغداد الجنوبي، بعمق بلغ 3595 مترا، باستخدام اسلوب الحفر الافقي بزاوية ميل 90 درجة".

كما اضاف البيان،أن " عمليات الحفر جرت بواسطة جهاز الحفر IDC-36 بقدرة 1500 حصان، وفق برنامج عمل فني راعى متطلبات الحفر الافقي وخصوصية التراكيب الجيولوجية للحقل"، وتابع، أن "هذه الاعمال تأتي ضمن العقد المبرم مع شركة EBS الصينية لحفر 18 بئرا نفطية، وبالتعاون مع شركة COSL للخدمات النفطية، ضمن خطط تطوير حقل شرقي بغداد الجنوبي".

