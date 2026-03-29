الصفحة الاقتصادية

وزارة التخطيط: ضرورة ترشيد استهلاك المياه لمواجهة شُحّ الموارد المائية


أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها بات ضرورة وطنية مُلحّة في ظل أزمة شُحّ المياه التي يمر بها العراق، حيث دعت الوزارة في بيان، "المواطنين والمؤسسات كافة، إلى اعتماد ممارسات واعية في استهلاك المياه، وبما ينسجم مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة".

وأضافت ان "التحديات المائية التي يواجهها العراق، نتيجة التغيرات المناخية وتراجع الإيرادات المائية، تفرض على الجميع تبنّي سلوكيات مسؤولة في التعامل مع المياه، بدءاً من الاستخدام المنزلي عبر تقنين الاستهلاك ومعالجة التسريبات، وصولاً إلى الاستخدامات الزراعية والخدمية من خلال تنظيم أوقات الري واعتماد تقنيات الري الحديثة، ولاسيما الري بالتنقيط، بما يسهم في تقليل الهدر وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استثمار الموارد المائية".

وأكدت الوزارة "أهمية حماية مصادر المياه من التلوث، والامتناع عن رمي النفايات في الأنهار والمسطحات المائية، فضلاً عن الاستخدام الرشيد للمنظفات والمواد الكيمياوية، لما لذلك من أثر مباشر في الحفاظ على سلامة البيئة المائية وصحة المجتمع".

وشدد البيان على "ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بإدارة الموارد المائية، بما في ذلك جباية أجور مياه السقي والإسالة، باعتبارها أدوات تنظيمية تسهم في ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه وتقنين استخدامها، وتعزز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المائية وضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة".

يذكر ان بيان الوزارة يأتي "تزامناً مع اليوم العالمي للمياه الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية".

وزارة التخطيط: ضرورة ترشيد استهلاك المياه لمواجهة شُحّ الموارد المائية
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
