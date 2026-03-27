انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لتنهي أسبوعا متقلبا على انخفاض، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب تسير بشكل جيد جدا، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 0.8% لتصل إلى 107.11 دولارات للبرميل، في حين خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 0.88% إلى 93.65 دولاراً للبرميل، مما قلص مكاسب الجلسة الماضية.

فيما ارتفع سعر خام برنت 5.7% وخام غرب تكساس الوسيط 4.6% أمس الخميس بسبب المخاوف من تصعيد الحرب.