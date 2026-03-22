وزارة الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي بالعديد من المحاصيل ونصدر الفائض

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن دعمها للبحوث الزراعية، أسهم في استنباط أصناف بذور عالية الإنتاجية وملائمة للبيئة العراقية، فيما أشارت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض، حيث ذكر وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري للوكالة الرسمية، إن "سياسة وزارة الزراعة، دعم البحوث الزراعية الخاصة بالتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لذلك كان هناك دعم كبير في استنباط أصناف بذور ذات إنتاجية عالية وملائمة للبيئة العراقية ومتحملة للملوحة والجفاف"، مبيناً أن "هذه الأصناف شملت محاصيل الخضر والمحاصيل العلفية والمحاصيل الاستراتيجية".

وأضاف أن "هذه الجهود أثمرت عن استمرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحاصيل الخضر والمحاصيل العلفية، بالإضافة إلى محصولي الحنطة والشعير العلفي، وكذلك من المحاصيل الصيفية محصول الذرة الصفراء".

كذلك لفت إلى أن "ذلك يأتي بجهود دوائر البحوث الزراعية وأيضا دوائر الإرشاد والتدريب الزراعي في الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات بنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى نشر وتعريف المزارعين بالأصناف ذات الإنتاجية العالية من جميع المحاصيل الزراعية، وأيضا الاهتمام الكبير من قبل المزارعين باستمرار واستدامة الإنتاج الزراعي في عموم محافظات العراق"، مؤكداً "تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض من المنتجات الزراعية".