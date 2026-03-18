شركة نفط الشمال: قادرون على تصدير 500 ألف برميل يومياً

أكدت شركة نفط الشمال، اليوم الأربعاء، أن المضخات قادرة على تصدير 500 ألف برميل يومياً، حيث ذكرت الشركة للوكالة الرسمية، إن "النفط الذي بدأنا بضخه هو من حقل باي حسن ومن محطات سردشاغ وسارة لو، إذ تسير عملية الضخ بسلاسة وانسيابية عالية"، مبينة أن "الأنبوب الرئيس وهو أنبوب الضخ يتكون من 36 عقدة يمتد من محطة سارة لو الى محطة FKMS في زاخو ويرتبط بشبكة أنابيب إقليم كردستان".

وأضافت أن "المضخات قادرة على ضخ 500 ألف برميل يومياً، إذ إن خط إقليم كردستان يتحمل والأمور ماضية نحو زيادة الإنتاج"، مؤكدة ان "جميع أنابيب الشركة ومضخاتها سليمة".

كما أشارت إلى أن "كوادر شركة نفط الشمال وكوادر وزارة الثروات الطبيعية ستزيد عدد المضخات".

من جانبه، أوضح مسؤول محطة سارة لو، وميض ايدين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحطة تتكون من 6 مضخات رئيسة داخلة في العمل، وكل مضخة 700 متر مكعب بالساعة"، وتابع "نعمل على زيادة عدد المضخات أيضاً"، مؤكداً أن "جميع الأنابيب مؤمنة بالكامل من خلال شرطة الطاقة".