الصفحة الاقتصادية

شركة نفط الشمال: قادرون على تصدير 500 ألف برميل يومياً


 

أكدت شركة نفط الشمال، اليوم الأربعاء، أن المضخات قادرة على تصدير 500 ألف برميل يومياً، حيث ذكرت الشركة للوكالة الرسمية، إن "النفط الذي بدأنا بضخه هو من حقل باي حسن ومن محطات سردشاغ وسارة لو، إذ تسير عملية الضخ بسلاسة وانسيابية عالية"، مبينة أن "الأنبوب الرئيس وهو أنبوب الضخ يتكون من 36 عقدة يمتد من محطة سارة لو الى محطة FKMS في زاخو ويرتبط بشبكة أنابيب إقليم كردستان".

وأضافت أن "المضخات قادرة على ضخ 500 ألف برميل يومياً، إذ إن خط إقليم كردستان يتحمل والأمور ماضية نحو زيادة الإنتاج"، مؤكدة ان "جميع أنابيب الشركة ومضخاتها سليمة".

كما أشارت إلى أن "كوادر شركة نفط الشمال وكوادر وزارة الثروات الطبيعية ستزيد عدد المضخات".

من جانبه، أوضح مسؤول محطة سارة لو، وميض ايدين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحطة تتكون من 6 مضخات رئيسة داخلة في العمل، وكل مضخة 700 متر مكعب بالساعة"، وتابع "نعمل على زيادة عدد المضخات أيضاً"، مؤكداً أن "جميع الأنابيب مؤمنة بالكامل من خلال شرطة الطاقة".

آخر الاضافات
شركة نفط الشمال: قادرون على تصدير 500 ألف برميل يومياً
وزارة النفط: استئناف ضخ وتصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان بطاقة (250) ألف برميل
وزير النفط : نتواصل مع إيران للسماح بمرور بعض ناقلات النفط العراقي
هيئة الجمارك: ضبط شاحنات مخالفة في المنطقتين الغربية والشمالية
الحرب على إيران تضرب أسواق الخليج.. تراجعات حادة في دبي وقطر
أمريكا تطرح 172 مليون برميل نفط لامتصاص أزمة الأسعار
اسعار النفط ترتفع مع وقوع مراكز الطاقة بالشرق الاوسط تحت تهديد النار
سوق العملة: صرف الدولار يكسر حاجز الـ 155 ألفاً في السوق المحلي
في اشارة الى ارتفاع اسعار البنزين في امريكا - الرأي العام في امريكا بدء يكتب
وزارة الزراعة: خطة لتوزيع فسائل النخيل بين المزارعين وتطوير جودة التمور
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
