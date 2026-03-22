البنك المركزي: إجراءات جديدة لمعالجة حرمان المصارف من التعامل بالدولار

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة مشاكل المصارف العراقية المحرومة من التعامل بالدولار، حيث ذكر مدير قسم التحويلات في البنك المركزي، أحمد داود سلمان للوكالة الرسمية، إن "البنك المركزي مستمر بإجراءاته مع الشركات العالمية الخاصة بالتدقيق، من اجل تدقيق عملية التحويلات السابقة التي أدت الى حرمان بعض المصارف العراقية من الدولار أو أي مشاكل كانت تواجه المصارف العراقية التي أدى الى حرمانها من التعامل بالدولار".

وأضاف أن "هناك عدة شروط وإجراءات اتخذها البنك المركزي على المصارف، إذ إن مدير عام دائرة الاستثمارات للتحويلات الخارجية ومدير عام دائرة الرقابة على المصارف، يعملان على هذا الأمر مع شركة التدقيق (أولفير ويمن) ومستمرين وسنلاحظ التغيرات في الأيام القادمة".