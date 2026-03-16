الحرب على إيران تضرب أسواق الخليج.. تراجعات حادة في دبي وقطر

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية عند إغلاق تعاملات الاثنين، مع تأثر معنويات المستثمرين بتداعيات الحرب على إيران، في وقت تصدرت فيه خسائر بورصة دبي المشهد الإقليمي.

وهبط مؤشر دبي بنسبة 2.5% متأثراً بتراجع سهم إعمار العقارية بنحو 4.9% وسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7%، ليفقد المؤشر أكثر من 18% من قيمته منذ بداية الصراع.

كما انخفض مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.2% مع تراجع سهم الدار العقارية، فيما تباين أداء بقية الأسواق الخليجية، حيث ارتفع المؤشر في السعودية بدعم من أسهم البنوك، مقابل تراجعات في قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ويرى محللون أن تصاعد التوترات في المنطقة يعيد تقييم المخاطر لدى المستثمرين ويضع ثقة الأسواق الخليجية تحت ضغط، خصوصاً مع حساسية المنطقة للممرات البحرية وأسواق الطاقة.