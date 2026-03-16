أمريكا تطرح 172 مليون برميل نفط لامتصاص أزمة الأسعار

تعتزم الولايات المتحدة هذا الأسبوع طرح كميات من النفط من احتياطيها الاستراتيجي بواقع 172 مليون برميل لامتصاص صدمة الأسعار، والتخفيف من حدة اضطرابات الإمدادات العالمية، غير أن الموعد الفعلي لبدء تدفق الإمدادات إلى الأسواق لم يحدد بعد، فيما تشير التقديرات إلى أن عملية طرح الـ 172 مليون برميل المعلن عنها قد تستغرق نحو 120 يوما.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية أزمة حادة، بعد أن أدت العمليات العسكرية في الشرق الأوسط إلى توقف فعلي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لتصدير النفط والغاز المسال من دول الخليج العربي. وقد تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل على خلفية التصعيد العسكري وتداعياته على إمدادات الطاقة. ويحتوي الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي حاليا على 415 مليون برميل، ما يشكل حوالي 58% من سعته الإجمالية البالغة 714 مليون برميل.

وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد أشار في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى الإطار الزمني نفسه، موضحا أن هذه الكميات ستشكل جزءا من أكبر عملية طرح نفطي في تاريخ وكالة الطاقة الدولية، والتي ستشهد ضخ 400 مليون برميل من احتياطيات الدول الأعضاء في الأسواق العالمية.

وكشف رايت أن الحكومة الأمريكية تعتزم إعادة 200 مليون برميل إلى الاحتياطي الاستراتيجي خلال العام المقبل، مؤكدا أن هذه العملية لن تكون على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ أو مصادر التمويل.

وذكرت تقارير إعلامة إلى أن الأمريكيين دفعوا أكثر من ملياري دولار إضافية مقابل البنزين منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

وبحسب الرابطة الأمريكية للسيارات، بلغ متوسط سعر جالون البنزين (حوالي 3.8 لتر) في الولايات المتحدة 3.7 دولار بحلول 15 مارس الجاري، بزيادة 25 سنتا خلال أسبوع، فيما وصل متوسط السعر في ولاية كاليفورنيا إلى 5.5 دولار.