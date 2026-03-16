الصفحة الاقتصادية

أمريكا تطرح 172 مليون برميل نفط لامتصاص أزمة الأسعار


تعتزم الولايات المتحدة هذا الأسبوع طرح كميات من النفط من احتياطيها الاستراتيجي بواقع 172 مليون برميل لامتصاص صدمة الأسعار، والتخفيف من حدة اضطرابات الإمدادات العالمية، غير أن الموعد الفعلي لبدء تدفق الإمدادات إلى الأسواق لم يحدد بعد، فيما تشير التقديرات إلى أن عملية طرح الـ 172 مليون برميل المعلن عنها قد تستغرق نحو 120 يوما.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية أزمة حادة، بعد أن أدت العمليات العسكرية في الشرق الأوسط إلى توقف فعلي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لتصدير النفط والغاز المسال من دول الخليج العربي. وقد تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل على خلفية التصعيد العسكري وتداعياته على إمدادات الطاقة. ويحتوي الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي حاليا على 415 مليون برميل، ما يشكل حوالي 58% من سعته الإجمالية البالغة 714 مليون برميل.

وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد أشار في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى الإطار الزمني نفسه، موضحا أن هذه الكميات ستشكل جزءا من أكبر عملية طرح نفطي في تاريخ وكالة الطاقة الدولية، والتي ستشهد ضخ 400 مليون برميل من احتياطيات الدول الأعضاء في الأسواق العالمية.

وكشف رايت أن الحكومة الأمريكية تعتزم إعادة 200 مليون برميل إلى الاحتياطي الاستراتيجي خلال العام المقبل، مؤكدا أن هذه العملية لن تكون على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ أو مصادر التمويل.

وذكرت تقارير إعلامة إلى أن الأمريكيين دفعوا أكثر من ملياري دولار إضافية مقابل البنزين منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

وبحسب الرابطة الأمريكية للسيارات، بلغ متوسط سعر جالون البنزين (حوالي 3.8 لتر) في الولايات المتحدة 3.7 دولار بحلول 15 مارس الجاري، بزيادة 25 سنتا خلال أسبوع، فيما وصل متوسط السعر في ولاية كاليفورنيا إلى 5.5 دولار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
فيسبوك