وزارة التجارة تؤكد وفرة المواد الغذائية وتعزيز الخزين الاستراتيجي

أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استقرار الأمن الغذائي في العراق رغم التوترات الإقليمية، فيما أشارت إلى أن احتياطي الحنطة يكفي لأكثر من عام، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون للوكالة الرسمية، إن "وضع المواد الغذائية في الأسواق العراقية مستقر وهناك وفرة واضحة في أغلب السلع الأساسية نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة التجارة لتأمين خزين استراتيجي مناسب ومتابعة حركة السوق بشكل مستمر، كما أن الفرق الرقابية تتابع الأسعار وتمنع حالات الاحتكار أو المضاربة لضمان وصول المواد الغذائية إلى المواطنين بصورة طبيعية".

وأضاف، أن "العراق يعتمد على سياسة تنويع مصادر الاستيراد وفتح قنوات تجارية متعددة مع دول الجوار والأسواق العالمية، مما يمنح السوق مرونة في تلبية الطلب حتى في حالات التوتر الإقليمي أو اضطراب بعض طرق التجارة"، وتابع، أن "العراق يعد من أكبر مستوردي المواد الغذائية من الدول مثل تركيا، حيث بلغت صادرات الأغذية التركية إلى العراق نحو 2.99 مليار دولار خلال عام 2025 ما يعكس قوة العلاقات التجارية وتعدد مصادر التوريد للسوق العراقية".

وفيما يخص الأمن الغذائي، أوضح حنون، أن "احتياطي الحنطة يكفي لأكثر من عام، فيما تغطي بقية المواد الغذائية الاحتياجات لعدة أشهر مع استمرار التعاقدات والاستيرادات لتعزيز هذا الخزين".

كذلك أكد، أن "العراق قادر على المحافظة على أمنه الغذائي حتى في ظل التصعيد الإقليمي، بفضل تنوع مصادر الاستيراد والخزين الاستراتيجي، ودعم الإنتاج المحلي إضافة إلى خطط حكومية لتعزيز المخزون الغذائي ومراقبة الأسواق تحسبًا لأي طارئ".